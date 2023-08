"Liste d'attesa fantozziane nel Lazio", la denuncia del Presidente Rocca • Terzo Binario News

“Dall’analisi che abbiamo realizzato delle liste di attesa per intervento chirurgico programmato (LAIC) emergono purtroppo dati inquietanti per il Lazio.

Sconcerta constatare che circa 80.000 pazienti nella nostra Regione sono ancora in attesa di un intervento. Imbarazza apprendere dai dati che, tra di essi, risultano anni di inserimento come il 1918, il 1948, il 1950 e il 1951: un quadro fantozziano, se non fosse che non c’è nulla da ridere.

Ereditiamo una situazione kafkiana che stiamo aggredendo dalle radici: questo lavoro capillare di ricerca e incrocio dei dati, la digitalizzazione piena dei servizi, così come il totale governo di quanto si spende, sono aspetti necessari, già avviati, per ottenere quella profonda rigenerazione del nostro sistema sanitario che ho promesso.

Dobbiamo ridare dignità alla sanità laziale!”

A dichiararlo è il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca sul proprio profilo Facebook