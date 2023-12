La magia del Natale e raccolta solidale per il Rione Fontana Morella di Cerveteri • Terzo Binario News

“Quest’anno il Rione Fontana Morella è lieto di invitarvi a donare per natale!

Vi aspettiamo domenica 10 dicembre a via Graziosi, accanto la Scuola Salvo d’Acquisto dalle 16.30 alle 18.00 per raccogliere generi alimentari natalizi che saranno destinati alle famiglie in difficoltà del nostro paese e soprattutto del nostro Rione.

In occasione della raccolta, decoreremo e accenderemo il nostro albero di Natale, donato dal vivaio Cherubini, che ringraziamo per la collaborazione. Che aspetti? Corri subito a fare spesa per donare un sorriso a Natale”

A scriverlo sul proprio profilo social, è il Rione Fontana Morella