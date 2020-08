Cassonetti dei rifiuti in fiamme, incendiate anche alcune auto in viale dei Romagnoli - Terzo Binario News

In azione i vigili del fuoco di Ostia (13 A). Sul posto anche polizia, carabinieri e polizia locale

Quattro cassonetti dei rifiuti in fiamme oggi (12 agosto 2020) intorno alle 10,50 in viale dei Romagnoli, incrocia via delle Aleutine, hanno causato l’incendio anche di alcune automobili parcheggiate nelle vicinanze. È intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Ostia (13 A) per sedare l’incendio che poteva diventare molto pericoloso.

Il vento ha contribuito a far sì che le fiamme si propagassero e coinvolgessero alcune autovetture parcheggiate nelle vicinanze. Arrivati sul posto i soccorritori dei vigili del fuoco, hanno provveduto a estinguere l’incendio, bonificare la zona e metterla in sicurezza con l’ausilio dell’autobotte (Ab 13).

Presenti sul posto polizia, carabinieri e polizia di Roma Capitale per ciò che concerne le loro competenze.