"Caso Caredda, episodio politicamente raccapricciante" - Terzo Binario News

Intervento di Italia in Comune Ladispoli, Azione Ladispoli, Italia Viva Ladispoli e P.S.I. Ladispoli

“Apprendiamo con preoccupazione e sconcerto di fatti gravissimi inerenti la posizione della Presidente del Consiglio Comunale di Ladispoli Maria Caredda, che se trovassero conferma, aprirebbero una questione spinosa e scottante inerentemente la posizione di chi ricopre un ruolo così importante e delicato.

Il tema riguarda ordini di demolizioni di manufatti parte di un immobile intestato alla Presidente Caredda notificati dalla stessa Amministrazione nella quale la stessa svolge un ruolo che dovrebbe essere non soltanto immune da ogni forma di illegalità e abuso, bensì, dovrebbe rappresentare una forma di moralità e buon esempio.

Non possiamo esimerci dal far notare quanto, oltre il contesto legale, Politicamente questo rappresenti un episodio raccapricciante all’interno dell’Amministrazione del Sindaco Grando che già in passato aveva fatto notare episodi che rasentano il confine della legalità e di una integrità morale al quanto dubbiosi”.

Italia in Comune Ladispoli

Azione Ladispoli

Italia Viva Ladispoli

P.S.I. Ladispoli