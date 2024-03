Case popolari e una nuova area per bambini, opere pubbliche in corso a Bracciano • Terzo Binario News

“Aggiornamento lavori pubblici e decoro urbano

Sono terminati i lavori di riqualificazione degli appartamenti di edilizia popolare di via Domenici.

I lavori hanno previsto il rifacimento delle facciate nonchè l’efficientamento energetico di tutto il complesso; inoltre stiamo riqualificando anche l’area esterna antistante.

Il Comune è risultato assegnatario di fondi da parte della Regione Lazio nell’ambito del Progetto Ossigeno, introdotto per contrastare il cambiamento climatico, compensare le emissioni di CO2, proteggere la biodiversità.

Questo ha consentito di mettere a dimora 26 alberi nei pressi del Palazzetto Starnoni e 25 nell’area verde adiacente a piazza delle Magnolie, riqualificare la rotonda di Bracciano nuova con la piantagione di circa 100 cespugli sempreverdi.

Inoltre, al di fuori del progetto il Comune ha provveduto a piantare 21 nuovi alberi presso il Bocciodromo in Via di Castel Giuliano.

Nei prossimi giorni nello spazio verde di Via Pratigliolo (Vigna di Valle) sarà realizzata un’area giochi per bambini.

Nel parco di via delle Palme e nel parco di via Cavour, oltre alla pulizia delle aree verranno installati giochi per i bambini con pavimentazione antitrauma.

I lavori sono iniziati nella prima area e la ditta sta sistemando il terreno per la posa.

Saranno inoltre posizionare delle nuove panchine al Belvedere di Castel Giuliano e nel parco in via degli Ontani”.

Ad annunciarlo il Sindaco di Bracciano Marco Crocicchi