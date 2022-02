Case popolari a Tolfa, 665mila euro per 12 appartamenti Ater di Civitavecchia - Terzo Binario News

La Giunta regionale ha approvato questa mattina la delibera per la programmazione delle risorse destinate al completamento di alloggi, all’abbattimento delle barriere architettoniche e agli interventi di manutenzione nei complessi di edilizia residenziale pubblica dell’Ater di Civitavecchia.

In particolare, il provvedimento prevede un investimento di circa 690.000 euro, di cui 665.000 euro riguardanti gli interventi per concludere la realizzazione di 12 nuovi appartamenti e per la manutenzione di altri alloggi in località Poggiarello nel Comune di Tolfa, mentre 25.000 verranno impiegati per la ristrutturazione e l’adeguamento di 4 bagni per disabili in altrettante abitazioni nel Comune di Civitavecchia.

“Prosegue l’impegno dell’Amministrazione Zingaretti per aumentare l’offerta di alloggi pubblici e per migliorare la qualità dei servizi nei confronti dei residenti: con questo ulteriore provvedimento anche l’Ater di Civitavecchia potrà disporre delle risorse necessarie per estendere le opere di rigenerazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica” dichiara Massimiliano Valeriani, assessore regionale alle Politiche abitative.