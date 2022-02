Endometriosi, la Regione Lazio approva ordine del giorno della consigliera Califano - Terzo Binario News

“Ce l’abbiamo fatta! Il Consiglio Regionale del Lazio oggi ha approvato un mio ordine del giorno in cui si chiede che vengano istituiti, in ciascuno dei principali ospedali del Lazio, percorsi formativi destinati ai medici sull’endometriosi. Attraverso questa formazione sarà possibile diagnosticare l’endometriosi in maniera sempre più tempestiva, individuando le migliori cure possibili, anche grazie alle nuove tecnologie a disposizione. Un passo avanti verso l’approvazione di quella legge “Endometriosi 4.0” che ogni giorno, grazie a voi, stiamo implementando e migliorando. Avanti tutta!”.

Ad annunciarlo è Michela Califano, Consigliera Regionale del Lazio.