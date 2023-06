Carte di Identità Elettroniche a Cerveteri, aperte le prenotazioni online per il rinnovo e rilascio • Terzo Binario News

Da oggi è sufficiente collegarsi al sito istituzionale del Comune di Cerveteri ed entrare nella sezione “Servizi Online del Cittadino”

Un nuovo importante servizio per il cittadino: i cittadini residenti potranno ora prenotare il proprio appuntamento in ufficio per il rinnovo o rilascio della Carta di Identità Elettronica direttamente da casa, semplicemente collegandosi al sito istituzionale dell’Ente dal proprio smartphone o Pc.

Farlo è semplicissimo: una volta entrati nella home page di www.comune.cerveteri.rm.it, l’utente deve cliccare sulla sezione “Servizi Online del Cittadino” – “Prenota il tuo appuntamento in Comune” – “Accedi al Servizio” – “Carte di Identità Elettroniche” – “Seleziona Sportello” – scorrere verso il fondo della pagina e cliccare su “Avanti”. Una volta completato il percorso, sarà sufficiente inserire i propri dati per prenotare poi il proprio appuntamento, comprensivi di indirizzo e-mail, numero di telefono, data di nascita e codice fiscale. Il servizio di prenotazione online è riservato ai cittadini residenti.

“Ringrazio la Responsabile del Servizio Demografico la Dottoressa Manuela Ghigi che ha lavorato affinché potessimo dotarci di questo importante strumento che semplificherà e velocizzerà la possibilità di prendere appuntamento con l’Ufficio che rilascia le Carte di Identità – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – poter prenotare l’appuntamento online porta un duplice beneficio: da un lato permette ai cittadini di essere maggiormente autonomi, dall’altro sgrava il personale dell’ufficio di una attività come quella del gestire l’agenda al telefono, un’attività senza dubbio fondamentale ma se condotta ad uffici aperti, rallenta inevitabilmente il disbrigo delle pratiche dei singoli cittadini”.

“Il servizio di prenotazione online è già attivo: si potranno prenotare slot orari disponibili con decorrenza da martedì 4 luglio – prosegue il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – per il rinnovo della Carta di Identità, si raccomanda infine di portare con se una propria fototessera recente, la vecchia Carta di Identità e 22,21 € in contanti”.