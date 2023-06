Pubblica Benemerenza del Ministro per la Protezione Civile Comunale di Cerveteri: erano pervenute oltre mille candidature • Terzo Binario News

Riconosciuto al Gruppo di Cerveteri lo straordinario impegno in occasione del maltempo dell’ottobre 2018

Il Gruppo di Protezione Civile Comunale di Cerveteri è stato insignito di una nuova pubblica benemerenza. A stabilirlo, il Decreto del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare datato 27 febbraio 2023, con il quale ha conferito 14 nuove attestazioni di pubblica benemerenza del Dipartimento della Protezione Civile, di cui 9 a titolo collettivo e 5 a titolo individuale, a fronte di oltre 1000 candidature ricevute.

Più precisamente, al Gruppo Comunale di Cerveteri, guidato dal Responsabile Renato Bisegni, è stato riconosciuto l’impegno in occasione degli eventi meteorologici che hanno interessato il territorio e più in generale l’intera Regione Lazio nell’ottobre del 2018, quando a causa di tre giornate consecutive con allerta meteo di colore arancione, i Volontari del Gruppo furono impegnati per 72 ore consecutive in attività di assistenza e soccorso alla popolazione. Giornate che in diverse zone del Lazio, costrinsero numerose amministrazioni, in via preventiva, a chiudere le scuole di ogni ordine e grado.

Per analoga attività, nei giorni successivi le allerte meteo, il Gruppo Comunale di Protezione Civile, fu anche premiato con un pubblico encomio all’interno del Consiglio comunale di Cerveteri.

“Un riconoscimento meritatissimo quello ricevuto dal Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri, che conferma ancora una volta quanto il lavoro di Renato Bisegni e di tutti i Volontari e Volontarie sia fondamentale per la nostra città e per la cittadinanza – ha detto Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri – ricordo ancora le difficoltà vissute in quell’ottobre del 2018, io ricoprivo il ruolo di Assessore, ma come di consueto Renato ci aggiornava costantemente e in maniera meticolosa sulle attività che stavano svolgendo in tutto il territorio. Rami spezzati, tralicci della telefonia divelti a causa della furia del vento, tratti di strada allagati a causa della pioggia incessante: come sempre, fu determinante il lavoro della nostra Protezione Civile”.

“Un’attività la loro che non si è mai fermata – prosegue il Sindaco Gubetti – negli ultimi anni, soprattutto dal 2020 in poi, quando il mondo intero si è paralizzato a causa della pandemia, tutti abbiamo visto quanto la Protezione Civile Comunale rappresenti un’eccellenza di Cerveteri e di tutta la macchina comunale. A Renato Bisegni, Responsabile del Gruppo, persona infaticabile e ligia al dovere e al proprio incarico, e a tutti i Volontari e Volontarie, che con infinito spirito di altruismo ogni giorno si mettono a disposizione della collettività, il mio ringraziamento per quanto svolgono ogni giorno”.