Carta Solidale per gli acquisti: il Comune di Cerveteri prossimo a comunicarne la ricezione ai beneficiari • Terzo Binario News

L’Assessore Francesca Badini: “Sarà direttamente INPS a individuare i cittadini beneficiari sulla base dei requisiti ministeriali”.

Francesca Badini, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Cerveteri informa la cittadinanza sull’iter seguito dal Comune di Cerveteri relativamente la “Carta Solidale per acquisti di beni di prima necessità a sostegno di nuclei familiari in stato di bisogno”. La misura prevede un solo contributo economico per nucleo familiare di importo complessivo di 382,50 Euro erogato attraverso la Carta solidale per acquisti di beni di prima necessità, una carta elettronica di pagamento, prepagata e ricaricabile.

“Per stabilire i beneficiari della carta, tutti i Comuni d’Italia e dunque anche il nostro, hanno ricevuto dall’Inps una lista di cittadini che per capacità reddituale necessitano di un contributo economico per l’acquisto di beni di prima necessità – ha detto Francesca Badini, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Cerveteri – così come indicato, l’Ufficio dei Servizi Sociali della nostra città, ha provveduto al controllo e alla convalida dell’elenco prodotto dall’Istituto Nazionale di Provvidenza Sociale, Inoltrandoglielo corretto e completo così come richiesto. A partire da martedì 18 luglio, i beneficiari riceveranno comunicazione su come ritirare la Carta Solidale, che in ogni caso sarà rilasciata da Poste Italiane tramite Postepay”.

Beneficiari della Carta Solidale sono i cittadini appartenenti ai nuclei familiari composti da non meno di tre componenti e residenti nel territorio italiano, che risultino iscritti nell’Anagrafe della Popolazione Residente e che siano in possesso di una certificazione ISEE Ordinario, in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000,00 euro annui. Non potranno accedere al contributo i nuclei familiari che includano titolari di Reddito di Cittadinanza, Reddito di inclusione e qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà.