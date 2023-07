Chiuso l'anno accademico della Dimensione Danza 2000 con due spettacoli a Cerveteri • Terzo Binario News

Dopo lo spettacolo di fine anno accademico , portato in scena a al Teatro Lea Padovani di Montalto di Castro , la scuola coreutica etrusca ha chiuso l’anno accademico portando in scena in Piazza Santa Maria il primo luglio “ Cartoons” e il due luglio “W l’Italia tra musica, parole e contaminazioni.”

La prima serata ha visto in scena i corsi delle allieve e allievi dei settori Ludico Formativo e Tecnica della . classica e moderna e del settore primario hip hop. La seconda serata allieve e allievi dei corsi integrati di danza classica, contemporanea e moderna, del Biennio di Specializzazione , del corso di Produzione della danza e del settore hip hop.

Raggiante al termine delle due serate la Direttrice artistica Alessandra Ceripa: “Ritornare in questa piazza è straordinario. Qui dove tutto è iniziato 23 anni fa quando fondai questa scuola . Rivederla gremita di persone è una grandissima gioia”. Due serate, due spettacoli con temi diversi in una alternarsi di coreografie , accompagnate da immagini, bellissime, scelte con cura. Ho sentito e visto tutte le coreografie applaudite con tanto calore”. Spettacoli curati nei minimi particolari, dalla scelta dei costumi alle luci, alla velocità di alternarsi sul palco, alla coordinazione dei movimenti. Un compendio di tanto lavoro, svolto nell’anno accademico con temi che hanno suscitato anche tanta commozione. Nella prima serata l’abbinamento eterno e invidiabile tra cartoni e bambini, nella seconda i richiami ai ricordi degli ultimi 30 anni della nostra Italia. Un ringraziamento a tutte le allieve e allievi, al corpo insegnanti formato da Arianna Galassi, Paola Tricerri, Stefano Capelli, Valentina Venturini. Alle infaticabili assistenti Silvia Mantovani, Giorgia Rossi, Sara Ricci, Melania Valente, Sara Della Vedova.