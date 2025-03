Carnevale dei Rioni, i complimenti degli Assessori Cennerilli e Parroccini: “Saggi custodi di tradizioni e portatori di allegria” • Terzo Binario News

In Piazza Santa Maria invasione di coriandoli e bolle di sapone con la Festa di Carnevale organizzata dall’Unione dei Rioni

“Complimenti all’Unione dei Rioni di Cerveteri che anche quest’anno, dimostrando amore e attaccamento al territorio, fantasia e voglia di stare insieme hanno organizzato anche quest’anno una grandissima festa di Carnevale che ha richiamato nel nostro Centro Storico, in Piazza Santa Maria, tantissimi bambini in maschera con le loro famiglie. I Rioni, ancora una volta, si confermano essere saggi custodi della tradizione e come sempre, portatori di gioia, allegria e condivisione. Al Presidente dell’Unione dei Rioni Antonio Zampolini e ai Presidenti dei Rioni impegnati nella festa di oggi, Antonio Ricci, Paolo Agrestini, Alessandro Bonaventura, Giuliano Villella e Tiziana Flammini, senza dimenticare chiaramente dell’immancabile e sempre attivo Francesco Ricci, il mio ringraziamento per l’impegno profuso anche in questo grande appuntamento”. A dichiararlo è Manuele Parroccini, Assessore del Comune di Cerveteri con Delega ai Rapporti con i Rioni, che ha preso parte insieme all’Assessore alla Cultura Francesca Cennerilli, alla Festa di Carnevale dell’Unione dei Rioni di Cerveteri.

Coriandoli, maschere, uno straordinario spettacolo di bolle di sapone, il volo di “FluFluns” spiccato dai merli del Museo Nazionale Cerite e castagnole a volontà: questi gli ingredienti della festa andata in scena in Piazza Santa Maria a Cerveteri.

Ai complimenti dell’Assessore Parroccini, si aggiungono anche quelli di Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri, che aggiunge: “Un’ondata di allegria e divertimento, per i quali è doveroso ringraziare l’Unione dei Rioni della nostra città. Come già detto, già ho avuto dei primi incontri con loro in queste prime settimane dal mio insediamento in Giunta e tornerò ad incontrarli a breve per pianificare insieme i prossimi appuntamenti della nostra città”.