Incendio di appartamento a Tor Marancia e auto in fiamme ai Parioli • Terzo Binario News

Nel pomeriggio le squadre 7A , 3/A , Carro Teli,T. Autoprotettori, AB34 , AS1 ,AS11, 1C (capoturno prov) e 1B (funzionario) sono intervenute in Via Annio Felice, 9 per incendio appartamento al 5° piano. Sono state tratte in salvo 3 persone e messe a disposizione dei sanitari.

Alle ore 14:40 circa, la Squadra VVF 1/A della sede centrale di Via Genova, è intervenuta in Via Fratelli Ruspoli, 8 ai Parioli per l’incendio di un’automobile alimentata a GPL.

Non ci sono state persone ferite, un’altra autovettura parcheggiata vicino è rimasta danneggiata per irraggiamento termico.

Polizia di Roma Capitale sul posto per quanto di loro competenza.