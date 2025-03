Tutti possiamo salvare una vita, successo a Cerveteri per il corso Blsd e Pblsd • Terzo Binario News

Tante adesioni alla mattinata di formazione sulle manovre salvavita organizzata dalle Dottoresse Martina Abilitato e Angela Fedele, operatrici di Pronto Soccorso. “Cronache nazionali anche recenti ci insegnano quanto sia importante la rapidità di intervento”

“Conoscenza delle manovre, rapidità di intervento, lucidità, sangue freddo e non farsi prendere dal panico: anche se la situazione è drammatica, tutti noi possiamo salvare una vita. Con le nostre azioni possiamo essere fondamentali e fare in modo che l’arrivo dei soccorsi non sia vano”.

Si è tenuto con ampia partecipazione, nei locali di Via Piave n.34 a Cerveteri, il corso di Blsd e Pblsd adulto, pediatrico e per infanti, organizzato dalla Dottoressa Martina Abilitato, operatrice di Pronto Soccorso qualificata e con un passato nel 118, con il prezioso supporto e la collaborazione della Dottoressa Angela Fedele, anche lei operatrice di Pronto Soccorso con Laura Magistrale in Scienze Infermieristiche. Prima una accurata parte teorica, con la spiegazione dettagliata di tutti gli accorgimenti da mettere in atto, poi la parte pratica, una simulazione completa eseguita con un manichino e defibrillatore: dagli approcci iniziali, alla chiamata dei soccorsi fino all’arrivo dell’ambulanza. Una mattinata estremamente importante che al termine ha rilasciato ai partecipanti un attestato con validità sull’intero territorio nazionale.

“Sono molto soddisfatta dell’importante numero di adesioni al corso – ha dichiarato a margine dell’iniziativa la Dottoressa Abilitato – per me è un lavoro, in quanto operatrice di Pronto Soccorso e con un passato nel 118, ma insegnare e far conoscere le manovre salvavita a più persone possibili è anche una missione. Personalmente, per esperienza sul campo, posso testimoniare quanto sia importante saper applicare correttamente quelle piccole ma fondamentali azioni e accorgimenti che in caso di emergenza possono salvare la vita di una persona. Tutti, con la giusta e adeguata formazione, possiamo risultare determinanti. Questo non è il primo appuntamento che organizzo in città e visto quante persone hanno partecipato, già sto lavorando per ulteriori iniziative analoghe”.

“Le cronache nazionali degli ultimi tempi ci hanno dimostrato quanto la prontezza nell’intervenire possa essere determinante per la vita di una persona – ha aggiunto – basti pensare a cosa è accaduto in Serie A lo scorso dicembre dove la rapidità e la competenza dei sanitari ha fatto sì che il calciatore della Fiorentina che si era accasciato improvvisamente al suolo potesse arrivare in tempi utili al primo Ospedale. Per questo mi auspico che anche in futuro questi corsi possano essere apprezzati e che sempre di più, a livello nazionale, vi siano campagne di sensibilizzazione, informazione e formazione mirati a preparare sempre più persone”.

La Dottoressa Abilitato, ha conseguito una Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, è istruttore BLSD, Pblsd e politrauma ed è Direttore Sanitario di un corso clown-Therapy. Più volte, ha organizzato iniziative analoghe a quella appena conclusasi e corsi di formazione di varia natura.