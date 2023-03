Carenze igienico-sanitarie: sanzionato ristorante a Castro Pretorio • Terzo Binario News

Controlli dei carabinieri nel weekend, movida nel mirino

Nel corso del fine settimana, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro, unitamente ai colleghi del Gruppo di Roma, del Nucleo Cinofili Santa Maria di Galeria e quelli del Gruppo Tutela Salute di Roma, hanno eseguito mirate verifiche nelle attività commerciali del centro storico e presso le aree di maggior affluenza e durante la movida, al fine di garantire maggior sicurezza alle tante persone che nel weekend hanno affollato le strade della Capitale, cosi come pianificato in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Il bilancio dell’attività è di 380 persone identificate, 122 veicoli controllati e decine di esercizi commerciali e locali ispezionati.

Dieci persone sono state denunciate a piede libero: un 58enne bulgaro, senza fissa dimora, che nel corso di un controllo ha opposto resistenza alle operazioni di identificazione; tre cittadini stranieri trovati in possesso di un coltello nel corso di una lite tra loro; un 16enne algerino, senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso dai Carabinieri mentre stava tentando di fare acquisti in un negozio di abbigliamento con una carta di credito risultata rubata; un 39enne italiano per la violazione del decreto di ritorno nel Comune di Roma e 4 cittadini, tutti senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine, per non aver ottemperato al Daspo Urbano già emesso a loro carico.

I Carabinieri hanno poi sanzionato, per un totale di 6.500 euro, i titolari di due attività commerciali in zona Castro Pretorio: un ristorante per carenze igienico sanitarie, per la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo (HACCP) e per la mancata tracciabilità delle derrate alimentari e un minimarket per la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo (HACCP).

Sanzionate anche 8 persone per la violazione del decreto di allontanamento (Dacur comunale) dall’area della stazione ferroviaria di Roma Termini.

Manovra spericolata all’Appio

I Carabinieri Motociclisti del Nucleo Radiomobile di Roma, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno notato un’autovettura,

con due persone a bordo, compiere un’insolita manovra, insospettendo i militari che hanno deciso di raggiungere il veicolo per sottoporlo ad un controllo.

La perquisizione ha permesso ai Carabinieri di rinvenire circa 300 euro nascoste sotto all’aletta parasole e 9 dosi di cocaina occultate nelle tasche dei pantaloni dei due occupanti, due cugini romani di 37 e 33 anni.

I Carabinieri hanno arrestato i due uomini, entrambi gravemente indiziati del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Sui loro telefonini sono stati trovati messaggi che fanno ipotizzare a prenotazioni via social e fidelizzazione dei clienti, con consegne espresse in tutta Roma.

Gli arresti sono stati convalidato.

Si precisa che gli indagati devono ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.