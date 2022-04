“Come mi avete segnalato in molti c’è un abbassamento di pressione con conseguente mancanza di acqua in via Paolo Borsellino, a causa di un guasto sulle rete idrica.

ACEA ha già inviato un squadra per ripristinare il normale flusso idrico e per fronteggiare la criticità ha predisposto un servizio autobotte in stazionamento presso la casetta dell’acqua in via Paolo Borsellino fino le 20.00 di questa sera”.

Alessio Pascucci