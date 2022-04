Incidenti sull'Aurelia, Ardita: "Servono i new jersey" - Terzo Binario News

“Troppi incidenti, in alcuni casi anche mortali. Nel tratto della via Aurelia, da Ladispoli a Torrimpietra, si contano ogni anno diversi sinistri.

Da mesi, forse da anni, Giovanni Ardita di FDI va gridando agli uffici competenti di installare i new jersey ( barriere di sicurezza) , per evitare scontri frontali tra automobili.

A Ladispoli, dopo Palo Laziale, prima di arrivare al campo sportivo di Marina di San Nicola, si contano almeno un paio di incidenti al mese.

” Da tempo mi sto battendo nel cercare di convincere ANAS E Ministero delle Infrastrutture all’adeguamento del tratto di via Aurelia – ha detto Ardita – da Ladispoli a Roma, i dati dicono che il numero più alto di incidenti si consumano in quel pezzo di Aurelia, sprovvista di barriere in cemento come non lo è il resto della via Aurelia da Torrimpietra all’ingresso di Roma.

Pertanto chiediamo alle istituzioni , invitando anche il comune di Fiumicino, competente per la sua territorialità, di aprire un tavolo sulla messa in sicurezza della via Aurelia.

Molte famiglie sia di Cerveteri che di Ladispoli piangono dei loro cari, soprattutto giovani ragazzi morti su quel percorso. E ora di muoverci, di farci sentire per evitare morti e feriti.

Il PNRR prevede fondi per l’attuazione degli interventi , approfittiamone per garantire sicurezza a chi percorre la via Aurelia”. L’Anas deve rispolverare il vecchio progetto che prevedeva il prolungamento dello sparti traffico da Torre in Pietra a Ladispoli/Cerveteri troppi incidenti anche mortali ci sono stati in questi ultimi 20 anni.

Sarà mia cura nella veste di consigliere comunale di FDI di Ladispoli, chiedere alla mia amministrazione di scrivere all’Anas di intervenire presentando un progetto con i fondi PNRR che scadono il 31 maggio affinchè si migliori la sicurezza del tratto di Aurelia che interessa i comuni di Fiumicino, Ladispoli e Cerveteri.

Conclude Ardita, sono numerose le segnalazioni che mi sono pervenute sempre per l’ingresso al km. 41,000 Aurelia ingresso nord a causa delle file di chi si reca al MC Donalds soprattutto dopo le 19.00/19.30, fine interminabili di chi viene da Cerveteri dall’Aurelia e dall’autostrada, molte persone tornano la sera da lavoro e si creano fine interminabili all’ingresso e all’uscita del MC Donalds, in alcuni momenti se vi è la presenza di grandi mezzi bus camion addirittura si blocca completamente la strada creando file interminabili dall’Aurelia.

Non si può continuare cosi, gli da giù il guerriero della destra Ardita, bisogna trovare una soluzione alternativa alla viabilità del MC Donald, chiederò all’assessore ai lavori pubblici e al responsabile alla viabilità per iscritto che il MC Donald si dovrà dotare di un suo ingresso all’interno dell’area artigianale, non si può continuare cosi! molte volte per la presenza di grandi mezzi si rischia un incidente, mi ha fatto presente un cittadino che tornava al lavoro e rientrava a casa nella zona Miami, purtroppo oggi conclude il Consigliere Ardita è inutile tornar indietro per cercare la responsabilità dello scienziato dell’amministrazione “quella precedente” che ha dato l’autorizzazione alla viabilità distanza dalla rotatoria e dall’Aurelia, un vero scempio fatto a danno della collettività, oggi però siamo chiamati a trovare una soluzione al problema, l’ingresso del MC Donald si deve adottare di una nuova strada interna, possibilmente collegata alla zona artigianale e agevolare l’ingresso delle macchine al km.41,000 Aurelia di chi la sera torna da lavoro e non ci può impiegare 30 minuti per rientrare a casa in 500 metri di strada”.

Giovanni Ardita

Consigliere Comunale FDI

Comune di Ladispoli