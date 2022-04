Venerdì a Campo di Mare la presentazione della candidatura a Sindaca di Elena Gubetti - Terzo Binario News

“La nostra coalizione dopo il lavoro degli ultimi 10anni si ripresenta insieme alle prossime elezioni amministrative che si terranno il 12 giugno 2022. Elena Gubetti, attuale Vicesindaca e Assessora alle Politiche Ambientali e Mobilità, sarà la candidata Sindaca di Cerveteri. Nata a Torino, classe 1973, Elena Gubetti è laureata in Architettura con il massimo dei voti presso il Politecnico di Torino. È sposata e mamma di 3 figli. Ha ricoperto il ruolo di Delegata all’Arredo urbano nel mio primo mandato e nel 2016 è stata nominata Assessora all’Ambiente e Mobilità Sostenibile, ruolo in cui è stata riconfermata nel 2017. Dal Gennaio 2022 è anche Vicesindaca della nostra Giunta. Venerdì 8 aprile alle ore 18:00 nello Stabilimento Six Beach House a Campo di Mare Elena incontrerà i cittadini e le cittadine di Cerveteri per presentare la sua candidatura. Vi aspetto in tanti per iniziare questo nuovo viaggio, insieme”.

Lo dichiara il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci in una nota