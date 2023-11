Capodanno di rap a Ladispoli con Emis Killa e Gué Pequeno • Terzo Binario News

Per le feste natalizie torna la ruota panoramica

Presentato pochi minuti fa a Ladispoli il programma degli eventi natalizi.

Tra le attrattive principali, oltre alle consuete luminarie e l’animazione e gli spettacoli per i bambini, la Ruota Panoramica, che svetterà sui cieli ladispolani per l’intero periodo delle feste, e la grande novità del concerto di Capodanno, che vedrà esibirsi in Piazza Giovanni Falcone due grandi rapper: Emis Killa e Guè Peque