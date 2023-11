Notte di lavori sulla A12: chiusi gli svincoli di Santa Severa e Cerveteri Ladispoli, oltre all'entrata Torrimpietra • Terzo Binario News

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione dei cavalcavia “SP Tolfa”, “Santa Severa” e “Strada Poderale”, dalle 21:00 di questa sera, giovedì 23, alle 6:00 di venerdì 24 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Santa Severa Santa Marinella, in entrata verso Civitavecchia/SS1 Aurelia.

In alternativa si consiglia di entrare a Civitavecchia sud.

Poi, per consentire lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione, dalle 1:00 alle 6:00 di venerdì 24 novembre, sarà chiusa l’entrata di Torrimpietra, in entrambe le direzioni – Roma e Civitavecchia.

In alternativa si consiglia di utilizzare:

in entrata verso Roma: Maccarese Fregene o, in ulteriore alternativa, percorrere la SS1 Aurelia, in direzione di Roma;

in entrata verso Civitavecchia/SS1 Aurelia: Cerveteri Ladispoli.

Infine, per consentire lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione, dalle 22:00 di giovedì 23 alle 3:00 di venerdì 24 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Cerveteri Ladispoli, in entrata verso Roma.

In alternativa si consiglia di entrare a Torrimpietra.