Capitale Italiana della Cultura 2028, presentato il progetto a Civitavecchia • Terzo Binario News

Questa mattina il Sindaco Marco Piendibene ha preso parte all’incontro ospitato nella Sala Conferenze della Biblioteca Comunale in Piazza Calamatta, dedicato al percorso di candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028, promosso dalla DMO Etruskey ETS in collaborazione con Tarquinia e i comuni dell’area dell’antica Etruria Meridionale.

“È una sfida importante che ci coinvolge tutti – ha dichiarato il Sindaco – perché ci chiama a rafforzare e valorizzare l’identità culturale del nostro territorio, rendendolo più attrattivo e accogliente.

Vogliamo che i turisti scelgano di fermarsi qui, e non solo di attraversare i nostri territori come luoghi di mero transito. Questa costituisce un’occasione proficua per rendere tutto ciò possibile. Ringrazio per la partecipazione i miei colleghi, rappresentanti istituzionali del consorzio, con i quali condivido una visione strategica”.