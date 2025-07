Il Civitavecchia Calcio sta per tornare ad allenarsi: sfida di lusso con la Lazio Primavera • Terzo Binario News

Le giornate assolate al Tamagnini stanno cominciando a ripopolarsi di nerazzurro perché lunedì inizia il raduno del Civitavecchia Calcio, per preparare la stagione di Eccellenza. Come al solito, fra nuovi giocatori che arrivano, altri che sono andati via e coloro che hanno deciso di rimanere c’è sempre curiosità sullo quello che potrà essere il nuovo campionato.

Intanto sono al lavoro i magazzinieri, affinché l’organizzazione sia funzionale perché gestire allenamenti e caldo contemporaneamente non è mai facile, specie per una squadra dilettantistica.

Intanto, per questa prima fase che prende il via lunedì 28 alle 16.45, a disposizione di mister Massimo Castagnari ci sarà un gruppo nutrito di under, in funzione del fatto che torna l’obbligo di schierarne sempre in campo.

Per questo la dirigenza ha deciso attingere a piene mani dal settore giovanile per aggregarli al gruppo. Sono Gianmarco Pane, Cristian Nustriani, Gabriele Marcelletti e Alessandro Gagliardini. Scrivono dal sodalizio nerazzurro: «C’è qualcosa di speciale nel vestire questa maglia. Non è solo calcio, è identità. È crescere con l’eco della prima squadra nelle orecchie, sognando un giorno di calcare quel campo con la maglia della propria città sul petto. Insieme ai grandi». Con loro, ce ne sono altri cinque ovvero Francesco Pelle, Mattia Aceto, Lorenzo Mancini, Bernardo Croce e Luca Bongianni. Di questi, quattro sono dei classe 2008 e un classe 2007. Si tratta di giocatori con trascorsi alla Lazio o all’Urbetevere per esempio, da cui mister Castagnari attingerà immaginando anche delle rotazioni in base al ruolo e alle necessità. Sarà capitan Thomas Funari a prendersi cura di loro, come il vice Giordano Fatarella, affinché possano integrarsi con il gruppo il prima possibile. Poi spetterà all’allenatore farli rendere dal punto di vista tecnico. «Il direttore sportivo Marco Angelocore – dice il tecnico nerazzurro – ha allestito un Civitavecchia veramente forte. Chi è andato via, è approdato in lidi dove si gioca per vincere segno che anche l’anno scorso fece un lavoro altrettanto buono. In questa sessione ha preso giocatori validi e pure lui ha ricevuto offerte importanti perché è uno che lavora seriamente e si vede. Con lui c’è sintonia totale perché ho chiesto certi ruoli e sono arrivati calciatori che li vanno a ricoprire. Intanto per quanto concerne il campionato che verrà, c’è da capire quanto influiranno gli under. Secondo me si poteva proseguire con l’esperimento dell’anno scorso, senza obblighi, che ha regalato un’Eccellenza di livello assoluto».

E sempre a proposito di Angelocore, intervistato da testate che seguono da vicino il calcio regionale, questi ha annunciato la disputa di un’amichevole con la Lazio Primavera che si disputerà il 9 agosto alle 17 proprio al Tamagnini. C’è da dire che i biancocelesti però partono già avanti rispetto ai nerazzurri: i ragazzi di Francesco Punzi hanno già disputato un’amichevole con la prima squadra di Maurizio Sarri.