La Tidei: “A Genova milioni di euro dal decreto Economia, a Civitavecchia solo passerelle, baci e abbracci” • Terzo Binario News

“Nel Decreto Legge Economia, all’articolo 2, si nasconde l’ennesimo colpo basso per Civitavecchia”, dichiara la capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale del Lazio Marietta Tidei.

“Mentre ministri e assessori regionali continuano a sfilare sul nostro territorio con passerelle, dichiarazioni altisonanti e promesse sul futuro post-carbone, le risorse vere vengono stanziate altrove.

L’articolo 2 del DL prevede un’ingente autorizzazione di spesa per la fase B della diga foranea di Genova: 50 milioni di euro per il 2026 e 92,8 milioni di euro per il 2027. Un intervento importante, certo, ma che suona come una beffa per Civitavecchia, dove mancano 40 milioni per l’antemurale e altri 50 milioni per completare i lavori dell’Allegato E all’atto concessorio del terminalista.

Si tratta – prosegue Tidei – di risorse fondamentali che permetterebbero al nostro porto di diventare uno dei più competitivi nel settore crocieristico europeo – ma che, puntualmente – non si trovano mai.

Altrove si investe, qui si continua a parlare. A Civitavecchia arrivano solo chiacchiere, cene di gala e promesse senza copertura, mentre altre realtà ottengono quello che serve per crescere. Complimenti a Genova, che evidentemente riesce a farsi ascoltare dove conta davvero. Noi, invece, assistiamo all’ennesimo teatrino fatto di annunci senza contenuto.

Si continua a evocare la trasformazione economica del territorio, ma non c’è uno straccio di risorsa a sostegno di quel cambiamento. Della ZLS (Zona Logistica Semplificata), poi, non se ne vede nemmeno l’ombra. Nel frattempo, l’amministrazione regionale si limita a tagliare nastri di opere finanziate da chi c’era prima, senza alcuna visione strategica per il futuro.

È ora di dire basta. Civitavecchia merita rispetto, merita investimenti, merita concretezza.

Non è più il tempo delle passerelle: servono fatti, servono risorse, serve finalmente una visione per questo territorio”, conclude Marietta Tidei.