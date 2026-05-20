Canile di Tarquinia, il Comune: "Procedura trasparente" • Terzo Binario News

“In merito alle ricostruzioni diffuse nelle ultime ore sulla procedura relativa al canile comunale di Tarquinia, si rende necessario ristabilire alcuni fatti oggettivi, troppo spesso sacrificati alla polemica politica.

L’amministrazione comunale ha operato nel pieno rispetto delle normative vigenti e delle procedure previste dalla legge.

Il percorso amministrativo relativo al nuovo affidamento del servizio è stato svolto attraverso gli strumenti previsti dalla normativa ANAC, con atti pubblici, tracciabili e consultabili da chiunque. Si continua a parlare impropriamente di “bando fantasma”, quando in realtà tutta la documentazione è stata regolarmente pubblicata nelle sezioni competenti del sito istituzionale del Comune, compresa l’area “Amministrazione Trasparente”, come previsto dalla normativa vigente.

Definire “nascosto” un bando regolarmente pubblicato significa ignorare il funzionamento della macchina amministrativa oppure voler deliberatamente alimentare una narrazione distorta.

Va inoltre chiarito un elemento fondamentale che alcuni omettono volutamente: durante la procedura sono stati effettuati sopralluoghi anche da parte di altri soggetti interessati. Questo dimostra in maniera evidente che la gara era conosciuta e accessibile. Se alla scadenza è pervenuta una sola offerta, ciò non può in alcun modo essere attribuito a una presunta mancanza di pubblicità del bando.

Ogni soggetto economico in possesso dei requisiti previsti ha il diritto di partecipare a una gara pubblica. Le insinuazioni costruite esclusivamente su vicinanze politiche presunte o su trasformazioni societarie pienamente legittime appartengono più alla propaganda che al merito amministrativo.

Sorprende, infine, che chi oggi ricopre un ruolo pubblico e siede in consiglio comunale non riesca ad individuare sul sito dell’Ente le sezioni ove poter consultare gli atti amministrativi”.

Così in una nota il Comune di Tarquinia