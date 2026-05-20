Buongiorno Ceramica!, anche Tarquinia celebra la sua antica tradizione ceramistica • Terzo Binario News

Sabato 23 e domenica 24 maggio 2026 la città si trasforma in un itinerario culturale a cielo aperto tra visite guidate, esposizioni, atelier artistici e laboratori

Sabato 23 e domenica 24 maggio 2026 anche Tarquinia partecipa alla dodicesima edizione di “Buongiorno Ceramica!”, la grande festa diffusa promossa da AiCC – Associazione Italiana Città della Ceramica, che coinvolge contemporaneamente 60 comuni italiani impegnati nella valorizzazione della ceramica artistica e artigianale. Per due giorni la città etrusca si trasformerà in un itinerario culturale a cielo aperto dedicato alla ceramica, tra visite guidate, esposizioni, atelier artistici e laboratori creativi per bambini. Il programma è promosso dal Comune di Tarquinia e dalla Società Tarquiniense di Arte e Storia (STAS), in collaborazione con il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, la Pro Loco Tarquinia e la CNA Viterbo e Civitavecchia.

“Con Buongiorno Ceramica! Tarquinia valorizza un patrimonio identitario che attraversa i secoli: dalla produzione etrusca alle testimonianze medievali e rinascimentali, fino alla creatività contemporanea – afferma l’assessore Andrea Andreani -. È un’occasione per mettere in rete istituzioni, associazioni e artigiani, e per offrire a cittadini e visitatori un’esperienza culturale partecipata, con particolare attenzione alle attività educative dedicate ai bambini”.

Visita guidata nei luoghi della ceramica

Sabato 23 maggio, dalle ore 15, si terrà una visita condotta da guide autorizzate in alcuni dei luoghi più significativi della città e della sua storia ceramica. Ritrovo alle ore 14.45 in piazza Cavour. L’iniziativa sarà replicata anche domenica 24 maggio, dalle ore 10.30. Ritrovo alle ore 10.15 in piazza Cavour. La prima tappa sarà il Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia, dove i partecipanti potranno approfondire l’evoluzione della lavorazione della ceramica in Etruria, dalle produzioni locali ai manufatti di importazione, fino alla coroplastica.

Il percorso proseguirà in piazza San Pancrazio, con la scoperta della torre-bottega di Francesco Giannoni e del Museo della Ceramica di Palazzo dei Priori, che conserva preziose testimonianze della ceramica medievale e rinascimentale proveniente dai “butti” di Corneto. Sarà inoltre possibile visitare la collezione della STAS dedicata alla ceramica contemporanea e l’esposizione di Maria Teresa Palma, con riproduzioni di ceramiche medievali e rinascimentali. Il cammino toccherà poi piazza Titta Marini e via della Ripa, dove saranno aperti al pubblico l’officina ceramica di Giovanni Calandrini e lo studio d’arte di Patrizio Zanazzo. Ultima sosta in via di Porta Castello, presso il torrione “Matilde di Canossa”, dove Massimo Bordo esporrà riproduzioni di ceramiche etrusche e greche.

Laboratori per bambini

Accanto alle visite guidate, grande spazio sarà dedicato ai più piccoli con attività ospitate presso l’auditorium San Pancrazio e curate dalle artiste del gruppo “Le Colombine”. Sabato 23 maggio alle ore 15 e domenica 24 maggio alle ore 10.30 si svolgerà il laboratorio “Mani nella storia: ceramica villanoviana per bambini”, pensato per avvicinare i bambini alla lavorazione dell’argilla attraverso le antiche tecniche “a colombino” e “a pizzico”. I partecipanti, di età compresa tra 6 e 12 anni, potranno realizzare oggetti ispirati al repertorio villanoviano – ciotole miniaturistiche, animali plastici e pendagli decorati – vivendo un’esperienza educativa e creativa in diretto collegamento con i reperti custoditi nel museo cittadino. Ogni laboratorio avrà una durata di circa due ore e potrà accogliere un massimo di 15 partecipanti.

Info e prenotazioni

Le visite guidate e i laboratori per bambini sono gratuiti. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’Infopoint al numero 0766 849282.