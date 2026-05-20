“Ladispoli è dei cittadini”: Liberare Ladispoli prosegue negli incontri pubblici fra i quartieri • Terzo Binario News

Dopo la prima assemblea pubblica in piazza Roberto Rossellini, continua il percorso partecipativo promosso da Liberare Ladispoli con un nuovo appuntamento aperto alla cittadinanza.

Domenica 24 maggio, dalle ore 10:30, il collettivo sarà presente presso il mercato domenicale di Ladispoli, lato farmacia, per la seconda tappa di questo percorso di ascolto e confronto pubblico nato con un obiettivo preciso: riportare la politica tra le persone, nei luoghi della città e nella vita quotidiana dei cittadini.

Anche questo incontro non sarà una semplice presenza simbolica né un evento tradizionale. Sarà uno spazio aperto di dialogo in cui raccogliere idee, riflessioni, problemi e proposte direttamente da chi vive Ladispoli ogni giorno.

La scelta del mercato non è casuale. Si tratta di uno dei luoghi più frequentati e popolari della città, un punto di incontro naturale tra quartieri, generazioni ed esperienze diverse. Ed è proprio da questi luoghi reali che Liberare Ladispoli vuole ripartire per costruire una visione condivisa del futuro della città.

Il percorso proseguirà nelle prossime settimane con altri incontri pubblici nei diversi quartieri di Ladispoli, con l’obiettivo di favorire una partecipazione continua e dare voce alle esigenze concrete delle persone.

“Ladispoli è dei cittadini” non vuole essere soltanto uno slogan, ma il punto di partenza di un metodo politico fondato su ascolto, partecipazione e responsabilità collettiva.

Perché una città si costruisce insieme, non dentro stanze chiuse ma tra le persone che la vivono ogni giorno.Restiamo a disposizione per eventuali approfondimenti, interviste o materiali aggiuntivi.