Campiello 2026 a Civitavecchia, il 23 giugno Unindustria ospita i cinque finalisti • Terzo Binario News

Martedì 23 giugno 2026, per il quinto anno consecutivo, Unindustria ospiterà a Civitavecchia, nella cornice della Fontana del Vanvitelli nel Porto storico, la cinquina di autori finalisti del Premio Campiello, edizione numero 64 del concorso di narrativa contemporanea promosso dalla Fondazione Il Campiello – Confindustria Veneto.

Questi i libri e gli scrittori finalisti del Premio: “L’immensa distrazione” di Marcello Fois (Einaudi), “Storia di un’amicizia” di Ermanno Cavazzoni” (Quodlibet), “La vita sempre” di Elena Varvello (Guanda), “La ragazzina” di Valeria Parrella (Feltrinelli) e “Lo sbilico” di Alcide Pierantozzi (Einaudi).

La cinquina finalista è stata selezionata dalla Giuria dei Letterati lo scorso 29 maggio e mostra la vivacità dell’editoria attuale, con cinque autori che offrono una fotografia chiara e variegata della letteratura italiana contemporanea.

“Ringrazio tutti coloro che rendono possibile questo evento” dichiara Fabio Pagliari, Presidente Unindustria Civitavecchia. “Per la città e per il territorio, organizzare una serata del Premio Campiello è motivo di orgoglio e soddisfazione. Siamo giunti al quinto anno e ormai possiamo affermare che Civitavecchia è una tappa consolidata. L’intuizione del mio predecessore, Cristiano Dionisi, si è dimostrata molto lungimirante. Il Campiello è uno dei premi letterari più autorevoli d’Italia, nato per creare un legame forte tra cultura e mondo imprenditoriale. Un’idea innovativa, soprattutto all’epoca in cui venne fondato, resa possibile grazie alla visione degli industriali veneti, che negli anni hanno saputo trasformare il Premio in un appuntamento di rilievo nazionale. Crediamo che cultura e turismo siano leve strategiche per la crescita del territorio e per questo sosteniamo sempre iniziative di alto profilo come questa. Il mio grazie anche a tutta la squadra di Unindustria per il continuo supporto verso questo prestigioso Premio”.

“Portare la cinquina a Civitavecchia per il quinto anno significa molto più di una tappa di calendario” dichiara Eugenio Calearo Ciman, componente del Comitato di Gestione del Premio Campiello. “Significa rinnovare l’incontro tra i lettori e i cinque finalisti nel segno del metodo che da sempre distingue il Campiello: a contare sono solo l’opera e la qualità della scrittura, non l’appartenenza. È in serate come questa che restituiamo alla comunità parte del valore che l’impresa genera. E che un premio nato a Venezia trovi qui, sul Tirreno, una casa ormai salda racconta la sua capacità di parlare a tutto il Paese. Ringrazio Unindustria e i partner del territorio per il sostegno a questa tappa”.

La serata, che inizierà alle ore 20, è organizzata in sinergia con Confindustria Veneto, Fondazione Il Campiello e Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, con il patrocinio del Comune di Civitavecchia e della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia. L’evento ha il supporto di Edison, Enel, Tirreno Power, Bcc Roma, Umana e Molinari. A presentare la serata Giampiero Marrazzo, giornalista e conduttore Rai Tre, e Alessandra Tedesco, giornalista e conduttrice di Radio 24. Saranno presenti in platea numerosi invitati, rappresentanti del mondo dell’industria, della cultura e delle istituzioni, oltre a tanti appassionati di letteratura. All’organizzazione della serata hanno contribuito anche alcune realtà culturali della città, come l’Associazione Book Faces, la Fidapa Civitavecchia, la Proloco Civitavecchia e come volontari tanti studenti delle scuole superiori cittadine insieme ai loro docenti.