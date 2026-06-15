 Braccianese a Civitavecchia, "si corre troppo" • Terzo Binario News

Braccianese a Civitavecchia, “si corre troppo”

Giu 15, 2026 | Civitavecchia, Politica

BRACCIANESE CIVITAVECCHIA

Un cittadino ha scritto alle istituzioni ma senza risposta

“A seguito dell’ennesimo investimento di un animale (gatto scappato di casa inavvertitamente da una proprietà sotto il civico 14), sono a richiedere assistenza per far effettuare controlli sulla velocità dei mezzi in transito sulla Via Braccianese Claudia.

A partire dai veicoli NCC, per passare poi ai pullman e ai motociclisti, è palese il mancato rispetto dei limiti di velocità.

Ho provato a mandare PEC al Comune e alla Provincia ma vengo rimbalzato tra gli enti e nessuno si assume responsabilità in merito”.

T.C.