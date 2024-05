Camper e l'incrocio sull'Aurelia: riflessioni su Cerveteri e Campo di Mare • Terzo Binario News

Un cittadino sottolinea due problematiche che riguardano il comune cerite

“Sono un cittadino di marina di Cerveteri, abito qui da circa 48 anni, e volevo porre due mie “riflessioni”.

La prima: qui a Campo di Mare sono anni che sul lungomare stazionano decine di camper, in luglio e agosto diventano quasi un centinaio, praticamente un campeggio a cielo aperto.

Tempo fa chiesi personalmente informazioni al sindaco Pascucci (che tra l’altro io ho votato) e mi disse che quello era un semplice parcheggio per camper, tipo parcheggio per auto, e non un campeggio.

Gli feci notare come avessi visto con i miei occhi i camper in estate in pianta stabile anche per mesi con persone che mangiano all’aperto con tavoli, sedie, sdraio, panni stesi e addirittura doccia esterna con tanto di tendina.

Chiesi anche se potessero verificare i vigili urbani, ma ad oggi non c’è stato nulla di tutto questo.

Seconda “riflessione”: a proposito dell’incrocio con l’Aurelia dove c’è la cantina sociale, sempre da me chiesto al sindaco Pascucci, (chiesto anche alla nuova sindaca Elena Gubetti, ma mai avuto risposta, sindaca da me votata) chiesi a Pascucci visto che quell’incrocio è impraticabile e d’estate passare lì è un incubo, se era stato studiato un piano regolatore per sistemare quell’incrocio per renderlo più fruibile, la risposta fu… attualmente non c’è nessun piano regolatore o di aggiornamento.

Gli risposi che visto che li da anni già esisteva una cantina sociale, un supermercato un ristorante ecc… Con quale criterio avevano dato il permesso x la costruzione del centro commerciale Orizzonte, dicendogli che senza un piano di aggiornamento per me quel modo di procedere era un modo incosciente e menefreghista anche nei confronti dei cittadini, aggiunsi che quell’incrocio è sempre rimasto cosi da 48 anni e secondo me quella via doveva cambiare nome e chiamarsi, “via della vergogna”.

Lettera firmata

