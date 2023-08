"Campeggi abusivi alle Dune di Palidoro": la denuncia dei volontari Amant • Terzo Binario News

“La scrivente associazione ha ricevuto in data odierna numerose segnalazioni di accampamento abusivo presso le Dune di Palidoro in località Passocuro Via Carbonia in prossimità dello stabilimento Brasilia.

Si può verificare che un numero imprecisato, circa 30, tende e gazebo sono state montate in prossimità delle Dune con l’intuibile intento di lasciarla fino all’indomani poiché alle ore 19 erano ancora tutte lì presenti.

Anzi, dalle testimonianze raccolte , in quell’orario altri numerosi gruppi di persone stavano accedendo in quel tratto di strada con frigoriferi portatili ed altre tende da montare.

Premesso che al numero dei vigili Urbani di Fiumicino , tasto 1 urgenze, non rispondeva nessuno, chiediamo che venga immediatamente sgomberata l’area protetta in oggetto da questa occupazione abusiva che, oltre a danneggiare l’ambiente, può arrecare anche disturbi alla biodiversità ivi presente (stante che sono previsti dei fuochi d’artificio nello stabilimento Brasilia) nonché può creare situazioni igienico sanitarie non idonee”.



AM.AN.T OdvAMbiente ANimali Territorio

Organizzazione di volontariato