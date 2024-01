Camminata metabolica a Bracciano, un’esperienza all’aria aperta indimenticabile da non perdere • Terzo Binario News

Sabato 3 febbraio alle ore 10:15, a Bracciano, nel giardino pubblico di Via del Lago, si svolgerà un OPEN DAY DI CAMMINATA METABOLICA.

L’evento è organizzato dalla Università Popolare del Lago di Bracciano e sarà diretto dal dott. Michele Iannelli, medico e trainer di questa innovativa attività ginnica, motoria e mentale.

La Camminata Metabolica è adatta a tutte le età, si svolge nei parchi, in gruppo ed è coordinata da un trainer certificato.

Si contraddistingue per essere una fantastica alchimia di immersione nella natura, serietà metodologica, valori etici, semplicità, divertimento e creatività.

I benefici generati dalla Camminata Metabolicaderivano da una potente attivazione del metabolismo in tutte le sue declinazioni: l’acquisizione di una postura armonica e del peso-forma si ottiene, infatti, attraverso una deambulazione maggiormente fluida, un apparato circolatorio più efficiente, la tonificazione della muscolatura e la flessibilità delle articolazioni.

La Camminata Metabolica determina effetti positivi anche nella sfera psicologia ed esistenziale: lo svilupparsi di autostima, assertività, concentrazione, creatività e buon umore permettono a ognuno di ritrovare e realizzare, nella quotidianità, la propria essenza più autentica e solare!

Per ricevere informazioni e per prenotare rivolgersi alla Università Popolare del Lago di Bracciano, Via delle Cantine 19.

Contatti: cell. 3318159933; email. unipopbracciano@gmail.com