Progetto Agorà a Bracciano, l'esito dell'avviso pubblico • Terzo Binario News

Sono stati sottoscritti il 16 gennaio scorso dalle associazioni Gilda del Drago Nero APS, A.N.P.I. Sezione Quintiliani-Bombieri di Bracciano, APS Il Teatroditalia e dalla responsabile dell’area Politiche culturali, pubblica istruzione, turismo del Comune gli accordi di partenariato riferiti al Progetto Agorà.

Questo progetto, nell’ottica partecipativa delineata nel programma elettorale dell’amministrazione, ha l’obiettivo di creare nel seminterrato della biblioteca, appena ristrutturato grazie a un contributo della Regione Lazio e di fondi messi a disposizione dal Comune, uno spazio di aggregazione per i giovani.

L’assegnazione in uso del locale è stata oggetto di un avviso pubblico che ha previsto di mettere gratuitamente a disposizione lo spazio a gruppi di cittadini e associazioni che si impegnassero a offrire servizi alla fascia giovanile della popolazione, che dovevano essere almeno in parte gratuiti.

L’assegnazione dello spazio, concesso unicamente per realizzare le attività, non ne comporta l’uso esclusivo da parte di alcuno ma l’uso in condivisione.

Lo spazio sarà quindi utilizzato congiuntamente dalla biblioteca e dalle tre associazioni che hanno vinto il bando, chiamate a sottoscrivere un Codice di comportamento che indica le regole d’uso del locale sulla base della cura e del rispetto dovuti alle cose comuni.

Le tre associazioni realizzeranno nello spazio comunale le seguenti attività:

Gilda del Drago Nero APS: ‘Gioco intelligente’; sessioni di gioco di ruolo, gioco da tavolo e gioco di miniature per ragazzi dai 14 anni in su per due giorni la settimana e altre attività come corsi di scrittura creativa per giochi di ruolo o corsi di pittura di miniature. L’associazione metterà a disposizione i giochi e un responsabile che faciliterà l’attività, ad esempio spiegandone le regole. Le attività ordinarie sono rivolte ai tesserati, ma verrà organizzata almeno una attività al mese aperta a tutti e gratuita.

A.N.P.I. sezione Quintiliani – Bombieri di Bracciano: progetto ‘Cittadinanza e Costituzione’, dedicato ai ragazzi tra i 14 e i 19 anni. Il progetto prevede di coinvolgere attivamente i ragazzi in una riflessione sui principi alla base della Costituzione italiana attraverso incontri con esperti, visite guidate ai luoghi della memoria, visione di film e uso di altri strumenti multimediali. La partecipazione è gratuita.

Il TEATRODITALIA APS: corsi di recitazione per ragazzi dai 13 ai 17 anni e dai 18 in su. E’ prevista una quota di partecipazione, scontata rispetto alle ordinarie quote associative, necessaria per pagare i docenti e per l’allestimento degli spettacoli di fine anno. L’associazione offre a titolo gratuito due seminari l’anno di discipline attinenti al teatro, che saranno aperti a tutti.

Una volta avviate le attività il Comune pubblicherà sul proprio sito le notizie utili a chi volesse partecipare.