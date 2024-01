Nonno e nipotino investiti da un'auto, il 78enne ricoverato in pericolo di vita all'Umberto I • Terzo Binario News

Nuova tragedia sfiorata sulle strade di Roma. Un 78enne e il nipote di 7 anni sono stati investiti nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 30 gennaio, in via Livorno 25 all’altezza dell’incrocio con piazza Bologna. Il nonno, un dentista molto conosciuto nel quartiere, è in condizioni disperate.

Il piccolo è stato portato in codice rosso all’ospedale Umberto I insieme al nonno. Le sue condizioni però non sarebbero preoccupanti, mentre per il nonno – che ha riportato fratture su tutto il corpo – la prognosi non è stata ancora sciolta. Ha istintivamente provato a proteggere il nipotino.

Ad occuparsi dei rilievi gli agenti del II gruppo Sapienza della polizia locale di Roma Capitale.

L’investimento stradale è avvenuto intorno alle 18.30. Al volante dell’auto, una Smart Fortwo, un 40enne che in un momento di distrazione ha centrato nonno e nipote mentre stavano attraversando la strada vicino a un semaforo. I due sono stati portati in ospedale in ambulanza.

Il 40enne si è fermato a prestare soccorso; sottoposto all’esame alcolemico e al narcotest è risultato negativo.

Sono in corso accertamenti per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e il punto dell’investimento ma anche per accertare se il semaforo fosse verde o meno.

La figlia del 78enne teme che il papà possa non farcela. “Mio padre sta lottando tra la vita e la morte – si dispera – Probabilmente non ce la farà, povero papà era così buono. Mio figlio una cicatrice ma sta bene, per fortuna è salvo”.

Fonte, Canale10