Cambio al vertice del commissariato di Civitavecchia: arriva Luca Pipitone, Paolo Guiso va a San Basilio - Terzo Binario News

Il saluto per entrambi dal sindaco Ernesto Tedesco

Cambio al vertice del Commissariato di Polizia di Civitavecchia.

Il dottor Paolo Guiso lascia la guida degli uffici di viale della Vittoria per andare al commissariato San Basilio e al suo posto arriva il dottor Luca Pipitone, proveniente dalla Questura di Livorno.

Il sindaco Ernesto Tedesco ha voluto dare il benvenuto al nuovo dirigente, Luca Pipitone: «Facciamo i migliori auguri di buon lavoro al dott. Pipitone, che porterà nel nuovo incarico a Civitavecchia l’esperienza dimostrata in un’altra città portuale qual è Livorno» ha dichiarato il sindaco Tedesco, «e al contempo salutiamo il dott. Paolo Guiso, ringraziandolo per come ha accompagnato la nostra città in questi due anni difficili segnati dalla pandemia, e gli auguriamo il meglio per il nuovo impegnativo incarico».