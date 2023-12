Califano: “Fiumicino senza prospettive, da maggioranza di centrodestra brutto segnale” • Terzo Binario News

Dispiace prendere atto che Fiumicino ha davvero cambiato volto, ma in peggio. Sfogliando la documentazione appena approvata dal consiglio comunale non si trova nulla. Nulla sulla futura programmazione, nulla sul percorso che dovrà portare l’amministrazione al 2028, nulla sull’idea di città che il sindaco Baccini e la sua maggioranza hanno.

Nulla del programma elettorale. Un brutto segnale che rischia di far sonnecchiare Fiumicino per i prossimi 5 anni, occupandosi delle piccolissime cose ordinarie senza rispondere alle vere sfide a cui un’amministrazione è chiamata a rispondersi e a confrontarsi.

Un ringraziamento per il lavoro messo in campo dalle opposizioni e in particolare ai consiglieri comunali del Partito Democratico che hanno cercato in tutte le maniere, con grande abnegazione, di evitare questa deriva di sciatteria che purtroppo sta prevalendo nell’attuale centrodestra di Fiumicino.

Segreteria Partito Democratico Fiumicino