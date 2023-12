Incidente sulla Polense: scontro tra due auto e un autocarro, morto 61enne • Terzo Binario News

Incidente in via Polense, all’altezza del civico 270. Uno scontro frontale dove è morto un uomo di 61 anni. L’episodio è accaduto alle 6,15 di venerdì 22 dicembre, nella zona di Corcolle.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia locale – presente sul posto con gli agenti del Gruppo VI Torri – nel sinistro stradale sono rimasti coinvolti tre veicoli: una Ford Fiesta, una Opel Astral (a bordo della quale si trovava la vittima) e un autocarro. L’impatto frontale, per cause in corso di accertamento, è avvenuto tra la Ford Fiesta (condotta da un 61enne) e la Opel Astra. Poi la carambola che ha coinvolto l’autocarro.

Indagini in corso da parte dei caschi bianchi.