Calcio a 5, esordio amaro in C1 per il Civitavecchia e 0-0 fra Santa Severa e Futsal - Terzo Binario News

Una sconfitta e un curioso pareggio per 0-0 nel derby sono gli esiti della prima giornata del futsal regionale.

In C1 girone B il Civitavecchia, al ritorno in categoria dopo svariati anni, ha ceduto 5-3 al Pala To Live di Tormarancia contro l’Atletico Grande Impero. Per i nerazzurri il rammarico per aver fallito due tiri liberi.

Ritmi alti e buon livello mandano avanti i padroni di casa con De Bella ma Leone e Cerrotta si rendono pericolosi prima del raddoppio di Fratini. Fallo da rigore su Todaro e trasformazione di Trappolini.

Frusciante dai 10 metri si vede respingere il tiro dall’estremo difensore romano e sul capovolgimento di fronte ecco il tris di Fratini. De Amicis mette nel sacco prima del riposo, dopo un altro tiro libero neutralizzato. Mentasti in avvio di ripresa fa 4-2 amplia il divario, poi Lipparelli riapre la sfida (4-3). Mister Simone Tangini rischia il tutto per tutto con il portiere di movimento ma Fratini chiude i giochi definitivamente.

Al PalaDeAngelis invece è andato in scena il derby del girone A di C2 fra le compagini del comprensorio ovvero Santa Severa-Futsal Academy. Caso più unico che raro, nessuna delle due squadre ha trovato la via del gol. Partita strana, in cui ha pesato tantissimo la ruggine accumulata nelle gambe dei giocatori per i mesi di inattività dalle gare ufficiali. Tuttavia in casa santaseverina si sono detti soddisfatti del primo punto stagionale: “Ottima partita dei nostri ragazzi – dice il vice allenatore Marco Percuoco – che hanno interpretato perfettamente i vari momenti topici. Nonostante la forza dell’avversaria, tra le squadre favorite per la vittoria del girone, abbiamo avuto maggiore possesso palla giocando spesso con cinque giocatori di movimento. Peccato non siamo riusciti a concretizzare>. Per il tecnico rossoblù Umberto Di Maio “le assenze di Borriello, Notarnicola, Bertini, Guzzone e Petito tutte assieme si sono fatte sentire. Abbiamo concesso pochissimo e le occasioni le abbiamo avute. La rosa è lunga e le assenze non giustificano il pari. Alla fine va bene così, visto che si stava fermi da tanti mesi>.