Lions Club Civitavecchia Porto Traiano, approvato il bilancio - Terzo Binario News

“Il 9 ottobre presso il ristorante “Tramontana” di Allumiere si è tenuta l’Assemblea dei Soci del Lions Club Civitavecchia Porto Traiano, nel pieno rispetto delle norme anticovid.

La presidente Primula Ferranti, ringraziando tutti i presenti, ha sottolineato di non aver tenuto conto nella stesura del programma delle difficoltà nella realizzazione dei service che si potrebbero incontrare in presenza dell’emergenza sanitaria, che sicuramente creerà qualche ostacolo, se non si arriverà alla paventata chiusura di tutte le attività.

Il piano di lavoro, comunque, è stato studiato nella convinzione che questa annata lionistica sarà come le altre della ultratrentennale nostra Associazione.

Piuttosto mentre venivano esposti i temi da svolgere, spesso in interclub, si teneva a precisare che il vero programma dell’anno doveva vedere protagoniste l’amicizia e la collaborazione dei soci, ciascuno con le proprie abilità, le uniche condizioni per servire al meglio il territorio e le popolazioni in difficoltà.

E’ stato approvato il Bilancio dell’anno sociale 2019-2020, presentati i membri dei comitati di lavoro, a cui è stata data l’opportunità di illustrare i propri progetti.

E’ seguita la cena”.

la presidente Primula Ferranti