Caduta di calcinacci: Tangenziale chiusa, la riapertura nel pomeriggio • Terzo Binario News

Questa notte i Vigili del fuoco hanno chiuso la tratta di Tangenziale tra la galleria NCI (Nuova circonvallazione interno) e la circonvallazione Tiburtina, in corrispondenza dello svincolo A24, per cause dovute a distacco del copriferro in calcestruzzo all’intradosso dell’impalcato. Dai controlli effettuati dalla società incaricata della sorveglianza e monitoraggio dei ponti del Dipartimento dei Lavori pubblici di Roma Capitale non risultano problemi statici sulle strutture. La ditta incaricata per il pronto intervento è repentinamente intervenuta per la messa in sicurezza dell’impalcato con battitura e distacco meccanico delle parti pericolanti. Successivamente verrà programmato il ripristino delle parti ammalorate che non fanno quindi parte dell’attuale intervento.

Vista la rilevante superficie della zona da trattare saranno necessarie alcune ore per la riapertura della tratta di Tangenziale.

“I tecnici del Dipartimento Lavori pubblici sono intervenuti immediatamente per fare gli accertamenti necessari” commenta l’Assessore Segnalini. “Non ci sono danni strutturali e la strada sarà riaperta nel pomeriggio. In questa fase procediamo con la messa in sicurezza, eliminando la possibilità di altri eventuali rischi di distacco. Nel contempo stiamo già pianificando l’intervento di ripristino del calcestruzzo. L’infrastruttura è datata, per questa ragione stiamo portando avanti un’imponente attività di riqualificazione che eseguiamo cercando di applicare tutti i sistemi possibili per non gravare sul traffico, tra cui lavori estivi, h24 e sette giorni su sette. Peraltro proprio in questa tratta è previsto, dopo l’estate, un intervento giubilare di Società Giubileo 2025 che punta alla sistemazione della strada. Non creiamo allarmismi” conclude Segnalini, “l’intervento è stato tempestivo e non sussiste rischio per l’infrastruttura”.