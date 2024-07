Allumiere, il Poliambulatorio si trasferisce provvisoriamente a La Bianca • Terzo Binario News

Il Pd: “Necessario un servizio navetta per ridurre i disagi”

Work in progress ad Allumiere, dove tra qualche mese, grazie ai fondi del PNRR, i cittadini avranno un nuovo Poliambulatorio, più ampio e funzionale.

Nel frattempo però, da oggi (fino a data da destinarsi) i servizi della Asl sono stati trasferiti tutti alla struttura comunale di via dell’ Oratorio a La Bianca, analisi comprese. Una scelta non proprio felice, a detta di alcuni, notata da più di un cittadino ed evidenziata dai consiglieri del Partito Democratico Nicol Frezza ed Enrico Fracassa.

“Siamo contenti – spiegano i consiglieri di minoranza- che la nostra cittadina tra qualche mese, o anno, potrà usufruire di una struttura potenziata ed efficiente, ma nell’attesa la soluzione non può essere uno spostamento del Poliambulatorio alla frazione di La Bianca. Con tutte le stanze vuote di cui dispone il Comune, sarebbe stato più logico individuare un posto più facilmente raggiungibile per gli utenti, molti dei quali in età avanzata, senza patente e con delle patologie che richiedono continui controlli. A questo punto auspichiamo che il sindaco Landi e la sua giunta penseranno quantomeno ad un servizio navetta, al fine di ridurre un disagio non risolvibile nel giro di pochi mesi “.