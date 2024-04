Cade sui binari, il treno le amputa la mano: succede a Vetralla • Terzo Binario News

Una caduta accidentale, forse dovuta a un malore. La giovane finisce proprio sui binari del treno, alla stazione di Vetralla, la sua città, in provincia di Viterbo.

Era in attesa che il treno passasse quando è caduta proprio accanto ai binari. Fortunatamente si è salvata, ma le ruote del convoglio le hanno tranciato una mano.

L’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 6,30.

Sul posto è arrivata subito un’ambulanza e sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione per verificare cosa sia accaduto esattamente.

La ragazza è stata portata in elisoccorso in ospedale. Il ricovero d’urgenza per cercare di salvarle l’arto.

Fonte, RaiNews24