Code infinite e attese lunghe oltre 40minuti.

È questa la situazione che si sta paventando in questi minuti lungo la via Aurelia, in particolare in direzione Civitavecchia.

La Sagra del Carciofo di Ladispoli e la bellissima mattinata di sole che sta baciando il Litorale hanno sicuramente richiamato tantissime persone ad uscire, intasando di fatto la viabilità.