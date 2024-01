Cadavere di un uomo trovato nel cortile di una scuola a Roma • Terzo Binario News

Giallo nel quartiere Trionfale a Roma. Il cadavere di un uomo, non ancora identificato, di età apparente tra i 25 e i 30 anni, con una ferita lacero contusa alla testa, è stato ritrovato nel perimetro dell’Istituto Scolastico Trionfale, in via Trionfale 7333. Sul posto la polizia.

Non si esclude l’omicidio. Il ritrovamento del corpo risale a metà mattina, ma non è escluso che l’uomo sia morto da diverse ore. Questo sarà chiarito solo con l’esame autoptico.

La ferita alla testa sul corpo trovato nel quartiere Trionfale a Roma nel cortile di un complesso scolastico sarebbe compatibile con un oggetto contundente ma anche con la caduta dall’alto, o defenestramento. Le indagini, condotte dalla sezione omicidi della Squadra Mobile di Roma, si stanno orientando sull’identificazione del corpo: la Scientifica, insieme al medico legale, sta ricostruendo la dinamica.

Il magistrato ha disposto che i sanitari dell’ambulanza intervenuti descrivessero l’esatta posizione di come è stato rinvenuto il cadavere perché, per constatare il decesso, era stato spostato.

fonte, RAINEWS24