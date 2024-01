Nuova giornata di vaccinazioni senza appuntamento a Santa Marinella • Terzo Binario News

Un nuovo Open Day Vaccini a Santa Marinella.

Si terrà sabato 27 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 presso la Scuola Centro, una nuova giornata dedicata alle vaccinazioni. Ad organizzarla ci hanno pensato il Comune e la Asl Roma 4, dopo aver ricevuto molte richieste da parte dei cittadini. Non servirà infatti alcuna prenotazione e prescrizione medica. Questo consentirà a molti di poter accedere a questo servizio al di fuori degli orari di lavoro o di scuola. Sarà possibile sottoporsi a tutti i vaccini disponibili e per tutte le fasce d’età.

“Prosegue l’attenzione dell’Amministrazione Comunale nei riguardi della salute pubblica e della prevenzione. Si tratta del secondo Open Day Vaccini che il Comune ha organizzato con ASL RM 4 quest’inverno e il primo appuntamento ha avuto un ottimo riscontro. Abbiamo voluto offrire alla cittadinanza questa nuova occasione per sottoporsi alle vaccinazioni che riterranno opportuno fare, senza dover prendere appuntamenti presso gli ambulatori. Ringraziamo la ASL Roma 4 per la disponibilità e invitiamo gli interessati ad andare sabato nei locali della scuola Centro dove saranno disponibili i vaccini consigliati e quelli obbligatori per tutte le età, per bambini e per adulti”, ha affermato il sindaco Pietro Tidei.

“L’Open Day Vaccini rientra nella campagna regionale di sensibilizzazione sul valore della prevenzione e si pone l’obiettivo di aumentare la copertura vaccinale della popolazione, soprattutto le fasce più deboli e più esposte ai contagi. La vaccinazione rappresenta un mezzo efficace e sicuro per prevenire la malattia, le sue complicanze ed i ricoveri ospedalieri ad essa correlati. Abbiamo pensato di offrire questa opportunità ai cittadini il sabato mattina nel centro della città, così che la postazione sanitaria possa essere facilmente raggiungibile. Ringrazio oltre alla ASL Roma 4, anche la dirigente scolastica Velia Ceccarelli per la disponibilità dei locali”, ha dichiarato il consigliere con delega alla sanità, Alessio Manuelli.