Bus Cotral addosso alla caserma della Folgore di Bracciano: rilievi dei Carabinieri • Terzo Binario News

Questa mattina verso le 7 lungo via Braccianese Claudia II Tronco a Bracciano, all’altezza dell’intersezione con via Olmata Tre Cancelli, un autobus del Cotral, diretto verso Manziana – per cause in corso di accertamento – è uscito di strada impattando contro il muro perimetrale della Caserma “Romano”, sede del 185° Reggimento Artiglieria Paracadutisti Folgore, danneggiandolo.

Il conducente, che stava effettuando uno spostamento logistico del mezzo e non trasportava alcun passeggero, è stato trasportato presso l’ospedale “Padre Pio” di Bracciano, dove verrà medicato e sottoposto ad accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Bracciano che indagano sull’accaduto.