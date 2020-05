Buono Affitto, Unione Inquilini Roma: "Servono maggiori risorse" - Terzo Binario News

In un documento redatto dalla segreteria di Roma Unione Inquilini Roma chiede al Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, alla Sindaca Virginia Raggi, all’assessore Massimiliano Valeriani e all’Assessora Valentina Vivarelli di farsi portavoce delle migliaia di Inquilini in difficoltà chiedendo maggiori risorse per il contributo affitto straordinario. Questo quanto riferito in una nota.

“Sono queste ore il dibattito al Governo sulla distribuzione dei 55 miliardi miliardi che saranno impiegati per i vari interventi su economia e sostegno alle famiglie. Per il contributo affitto sembra si voglia destinare solo lo 0,18%, ovvero solo 100 milioni in tutta Italia”.

“Una cifra ben al di sotto delle reali necessità dei lavoratori e studenti che rischiano la morosità. Già le Regioni in un recente documento richiedevano al Governo almeno 550 milioni e politiche abitative strutturali per la ripartenza del nostro paese, cifre vicine alle necessità reali dei cittadini”.

“Per questo chiediamo che la Regione Lazio e il Comune di Roma si facciano protagonisti presso l’Anci affinché si possa evitare la marea di sfratti che le potrebbe travolgere a cessata emergenza. Dobbiamo infatti arrivare del 1 settembre, data della ripresa degli sfratti, con quelle ingenti risorse già richieste dall’ordine del giorno approvato in Senato”.

Questo perché non saranno sufficienti i 12 milioni già stanziati dalla Regione Lazio con il “Buono Affitto” e purtroppo neppure i 120 milioni dei fondi già stanziati e anticipati dal ministero delle Infrastrutture del fondo morosità incolpevole e contributo affitto 2020. Il contributo affitto straordinario è una misura necessaria al paese reale a tutte le migliaia di famiglie la cui emergenza altrimenti non cesserebbe con la pandemia. Rischiamo di ritrovarci a intasare i tribunali con cause senza fine e a darci battaglia a ogni sfratto”.