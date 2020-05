Coronavirus, 19 nuovi positivi a Roma: in apertura una seconda postazione per tampone drive-in a Fiumicino - Terzo Binario News

Sono 19 i nuovi positivi Covid19 a Roma, mentre ieri ammontavano a 25. Questi i dati emersi giovedì 7 maggio.

Nella Asl Roma 1 sono otto i nuovi casi positivi. Quarantadue le persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Una postazione per il tampone drive in attiva al Santa Maria della Pietà. In apertura una seconda postazione presso la Casa della Salute di via Clauzetto.

Per quanto riguarda la Asl Roma 2, sono due i nuovi casi positivi. Sette le persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Tre le postazioni per il tampone drive in attive al Santa Caterina delle Rose, a Piazzale Tosti e a Piazza degli Eucalipti.

Infine la Asl Roma 3: nove nuovi casi positivi. Tredici le persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Una postazione per il tampone drive in attiva a Casal Bernocchi. In apertura una seconda postazione per tampone drive in a Fiumicino.