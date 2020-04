Buoni Spesa, raggiunta quota 13mila ticket - Terzo Binario News

Prosegue la consegna dei Buoni Spesa da parte del Dipartimento alle Politiche Sociali di Roma Capitale, che ad oggi ha autorizzato l’erogazione di circa 13mila ticket in tutta la città. Sono circa 6.000 gli accrediti autorizzati sulla app per smartphone e circa 5.000 le buste di ticket cartacei in via di distribuzione casa per casa grazie alla Polizia Locale di Roma Capitale. Già pronte, inoltre, altre 2.000 buste di ticket per la consegna.



Domani si chiuderanno i termini per presentare la domanda.



“Sempre più famiglie possono fare la spesa con i Buoni che stiamo distribuendo giorno dopo giorno. Stiamo attivando tutti i canali possibili, dal punto di vista amministrativo, operativo, sociale. Aumentano le richieste di accredito sulla App, che abbatte i tempi di consegna, ma non vogliamo lasciare indietro chi non ha dimestichezza con la tecnologia: le consegne dei buoni cartacei direttamente a casa proseguono ogni giorno senza sosta”, dichiara la Sindaca di Roma Virginia Raggi.





“L’impegno per i più fragili è costante, nonostante le difficoltà legate alle limitazioni del momento e il numero di richieste a cui stiamo dando una risposta concreta, necessaria a soddisfare i bisogni primari. Nel pieno di un’emergenza abbiamo organizzato nel minor tempo possibile un sistema di aiuti che sta già dando a tante famiglie la possibilità concreta di andare avanti. Non ci siamo mai fermati e non ci fermeremo. È continuo l’impegno insieme ai dipendenti capitolini, al Dipartimento alle Politiche Sociali e ai Municipi, agli agenti di Polizia Locale, alla Protezione Civile, ai volontari, alle parrocchie, alle edicole. Stiamo facendo rete nel senso più bello e solidale del termine, con la responsabilità personale di ciascuno che fa funzionare il lavoro di tutti. Andiamo avanti, senza sosta, per arrivare ad aiutare tutti coloro che ne hanno bisogno”, dichiara l’assessore alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale Veronica Mammì.