Buoni spesa Ladispoli, bando per gli esercizi commerciali che intendono accettarli - Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale rende noto che il Comune di Ladispoli, in previsione dell’avviso rivolto alle famiglie in difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, intende costituire un elenco di esercizi commerciali che vendono prodotti alimentari e di prima necessità, interessati ad accettare i buoni spesa, sotto forma di voucher, per l’acquisto di tali prodotti presso i propri punti vendita.

Gli esercizi commerciali che operano nel Comune di Ladispoli e che rientrano in queste categoria, sono invitati a manifestare il proprio interesse ad aderire alla iniziativa attraverso la modulistica allegata (Allegato A), da far pervenire entro e non oltre il 15 ottobre 2021 al seguente indirizzo email: comunediladispoli@certificazioneposta.it

Per visionare l’avviso e l’allegato A

https://www.comunediladispoli.it/voucher-buoni-spesa-avviso-per-gli-esercizi-commerciali/notizia