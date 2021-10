Elezioni, polemiche a Ladispoli: Ardita stuzzica Ricella - Terzo Binario News

“Caro segretario come e’ andata la Lega da Roma a Trieste in giù?” chiede il consigliere; “Non ho tempo per giocare con te” la replica del coordinatore

A Ladispoli si discute via social dei risultati della tornata elettorale, che ha visto la Lega perdere in tutte le grandi città e andare al ballottaggio a Roma (con Michetti candidato della Meloni) e Torino.

Così il consigliere Fdi Giovanni Ardita è andato a stuzzicare il coordinatore della Lega locale Gianfranco Ricella, che gli ha replicato.

Scrive Ardita: “Caro segretario come e’ andata la Lega da Roma a Trieste in giu’? Io sono stato impegnato da militante e rappresentante di lista a Soriano nel Cimino il paese delle nocchie, uno dei pochi comuni dove ha vinto la destra.

Non ho potuto seguire gli altri scrutini, come e’ andata la Lega? Ha pagato l’ alleanza con la sinistra i 5 stelle e Renzi al governo nazionale? State ripetendo la stessa strategia a livello locale e vedrete che porteranno gli stessi frutti. La destra dice no al Grando ammucchiamento No al Grando Cemento, si ad un nuovo grando cambiamento con la gente per bene e non con i sindaci Pinocchi che hanno tradito la destra per allargare la maggioranza ai faccendieri di sinistra”.

La risposta, sempre via social: “Qualcuno mi aveva riferito circa il tuo modus operandi ma io stentavo a credere che il “Leone” fosse diventato felino da tastiera.. Da “personaggio di destra” quale ti vai professando stai andando contromano.. Anche per le voci relative ai tuoi nuovi accordi locali.. Io sono coordinatore della Lega di Ladispoli, non della Nazione… Ti ringrazio per l’attenzione e per la pubblicità che mi dedichi e mI scuso per la fretta con la quale ti rispondo.. ma non ho tempo di giocare con te adesso”.